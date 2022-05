Jsme taková squat rodina. Kristýna Frejová promluvila o vztahu s dcerou (15)

Kristýna Frejová Super.cz

„Myslím, že jsem dobrý posluchač, ale radit nikomu nemůžete. Dcera je ve svých skoro šestnácti letech už téměř hotová žena. Osobnostně byla vždycky velmi specifická a pevná ve svých názorech, i když byla malinká. Mám obrovskou radost, že ta důvěra, která tou pubertou může být přerušená nebo narušená, nám kontinuálně kvete a narůstá,“ usmívá se herečka, která bude hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Největší radost má z toho, že se jí dcera svěřuje se všemi zásadními radostmi i starostmi. Stejně tak si ráda vyslechne její spolužáky. „Jsou velmi často u nás doma, my jsme taková squat rodina. Přespávačky 4 až 5 přilehlých kamarádů ze školy, to není nic neobvyklého,“ usmívá se. „I to mě naplňuje vnitřním blahem, mluvit s mladými lidmi. Já se ráda obklopuju touhle mladou nezkaženou energií, která je velmi čistá,“ tvrdí.

Herečka nehodlá dceři mluvit ani do potenciálních partnerů a přiznává, že se snaží být především přátelská než přísná. „Určitě jsem svým způsobem benevolentnější, než byli třeba moji rodiče, ale nemyslím si, že by Ráchel byla vychovávaná bez limitů. Máme to hezky nastavené, že víme, kde ty limity jsou a jsme ve vzájemném respektu a důvěře,“ dodává s úsměvem Kristýna Frejová. ■