Hvězda Survivoru se vrátila k expartnerovi. Shopaholic Nicol hlásí půl roku po rozchodu comeback!

Shopaholic Nicol s přítelem Kubou Michaela Feuereislová

"Nerozešli jsme se v hádce a nadávkách, ale v klidu, jako lidi, co se mají rádi, respektují se, jen to už jednoduše v některých věcech neklape. Je nám to oběma líto, ale tak to v životě prostě chodí," prozradila Nikol loni krátce po rozchodu.

Nyní je vše jinak. Jen měsíc po návratu z reality show Survivor zase tvoří pár. Ruku v ruce dorazili na udílení hudebních cen Anděl. "Ano, jsme s Kubou zase spolu," potvrdila Super.cz Nikola. ■