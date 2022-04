Po dvou letech pauzy konečně na plese: V čem předvede Partyšová svou štíhlou figuru?

Gabriela Partyšová Foto: Super.cz/G.Partyšová

Poslední dva roky společenským událostem příliš nepřály a i letošní plesová sezóna byla ze zimy přeložena na jaro. Moderátorka Gabriela Partyšová (43) je tak nadšená, že může po delší době vyrazit do společnosti ve velké večerní.

Přípravu na Česko Slovenský ples, který před lety moderovala, nepodcenila. „Ráda na ten večer vzpomínám. Uváděla jsem na podiu Mira Žbirku a v zákulisí jsme se s ním a jeho ženou hodně nasmáli,“ svěřila se moderátorka společenského magazínu Život ve hvězdách.

Gabriela nenechává nic náhodě a na společenské akce se pečlivě připravuje.

„Tentokrát jsem jela vyzkoušet několik šatů do salonu v Karlových Varech a nemohla se vůbec rozhodnout. Bylo a je to velké dilema, ale doufám, že jsem nakonec zvolila správně,“ prozradila Gábina a svěřila nám také, kdo ji do Obecního domu doprovodí.

„Pozvala jsem moji velmi dobrou kamarádku Monicu Sofii. Prodáváme spolu nemovitosti a pozemky na Kapverdských ostrovech. Monica také navrhla krásnou kolekci společenských bot a kabelek, takže v doplňcích k šatům mám jasno,“ dodala Gabriela. ■