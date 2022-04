Nejkrásnější česká pilotka bojuje o titul v Miss Czech Republic: Tahle kočka bude létat s dopravním letadlem

Zuzana Klečková Super.cz

I když má řadu dalších povinností, přípravu na soutěž krásy, jejíž výsledky se dozvíme 7. května, nepodcenila. "Celoročně se zdravě stravuji, což mě udržuje v kondici, jakou si plus minus představuji. Cvičím a dělám jógu. Nemám na to tolik času, kolik bych si představovala, protože studuji a lítám, ale nějaký si vždycky najdu," ujistila nás.

Zajímalo nás, proč ji vůbec napadlo přihlásit se do Miss Czech Republic, když její životní cíl je jinde než v modelingu. "Já modeling dělala, když jsem byla mladší, ale skončila jsem s ním právě kvůli škole. Trochu mi to chybělo a soutěž Taťány Makarenko (32) mi vždy imponovala, už jsem znala i minulé finalistky. Je super, že to takhle vyšlo a určitě bych to zopakovala," vysvětlila Zuzana.

"Teď je ideální čas, protože v případě, že bych se umístila, můžu si vzít ještě pauzu mezi bakalářským a inženýrským studiem. Můžu si mezitím udělat i zkoušky na úřadě. Už jsme to řešily s Táňou i na semifinále, takže se všechno odehrává tak, jak má," míní budoucí pilotka.

Zuzana nám prozradila, že při svém náročném programu si dokáže najít čas i na lásku. Je zadaná a její přítel je také pilot. "Poznali jsme se na ČVUT a je skvělé, že máme stejné zájmy, o kterých se můžeme bavit. Můžeme si říct, co nás ve vzduchu potkalo, rozumíme si a dokážeme navzájem pochopit ten životní styl, což je úplně úžasné," uzavřela. ■