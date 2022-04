Vítání jara u Šlégrů. Nejmladší člen rodinného klanu začíná objevovat svět

Miss České republiky 2005 byla zvyklá slavit na Moravě Velikonoce ve velkém. Foto: archiv L. Šlégrové

„Ríša poprvé v životě pletl pomlázku, tak to bylo takový hezký. Barvili jsme s klukama i vajíčka,“ uvedla Lucie Šlégrová a jedním dechem dodala: „Velikonoce jsou pro mě významným svátkem, takže to vždy slavíme společně jako rodina,“ svěřila se Super.cz Lucie, která byla zvyklá slavit svátek s příbuznými na Moravě. „Mám část rodiny na Moravě, kde jsou to pro ně nejvýznamnější svátky roku. S dětmi jsme tam také již byli a musím říct, že čím jsem starší, tím mám Velikonoce raději a uvědomuji si jejich hloubku,“ dodává Miss České republiky 2005.

Nejmladšímu členovi rodinného klanu budou za měsíc dva roky a začíná objevovat svět. „Roník hledal po zahradě nadílku od velikonočního zajíčka, takže pro mě to bylo dost emotivní a milý. Hezky tam běhal a sbíral si pochoutky,“ rozplývá se Lucie Šlégrová. ■