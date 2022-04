Kauza Depp vs. Heard pokračuje: Takhle se věci děly z pohledu Johnnyho. Byl jsem v šoku, říká

Johnny Depp vypovídal u soudu. Profimedia.cz

Herec vehementně popírá, že by svou exmanželku někdy fyzicky napadl nebo sexuálně zneužil. „Byl jsem úplně v šoku, nemuselo to zajít tak daleko, nic z toho se nikdy nestalo,“ bránil se Depp.

„V tom vztahu jsme se hádali, takové věci se děly, ale nikdy jsem na slečnu Heard nevztáhl ruku. V životě jsem nikdy neuhodil ženu,“ uvedl.

Tvrzení Heard výrazně poškodila hercovu pověst a kariéru. „Trvá to šest let! V jednu chvíli jste Popelka a za zlomek sekundy Quasimodo,“ vrtěl hlavou. „Tohle jsem si nezasloužil ani já, ani moje děti, ani lidé, kteří ve mě celé ty roky věřili,“ pokračoval v plamenné řeči.

„Lži vás nikam nedostanou. Jsem posedlý pravdou a dnes jsem poprvé dostal příležitost se k celé věci naplno vyjádřit,“ dodal s tím, že rozhodnutí jít před soud nelituje, protože se nemá za co stydět a je přesvědčen, že jedná správně.

„Cítím povinnost nejen očistit své jméno, ale i jména svých dětí, které musely číst ty příšerné lživé věci o svém otci,“ dodal.

S Heard se Depp seznámil při natáčení Rumových deníků a začátky vztahu popsal jako pohádkové. „Byla milující, hodná, pozorná, chytrá, vtipná, v mnoha věcech jsme si skvěle rozuměli,“ nechal se slyšet.

Pohádka se ale po nějakém čase rozplynula. Depp vypověděl, že si začal všímat drobností, které by mohly do budoucna znamenat problémy. „Po roce, roce a půl z ní byl úplně jiný člověk,“ dodal ke své ex.

V pondělí u soudu vypovídali hercův bodyguard Sean Bett a lékař David Kipper, který Deppa ošetřil po incidentu v roce 2015 v Austrálii. Johnny tvrdí, že po něm Amber během hádky hodila láhev, která mu usekla článek prostředníčku pravé ruky. Jeho právníci už dříve uvedli, že to měla být Heard, kdo opakovaně fyzicky napadal Deppa, nikoliv naopak. ■