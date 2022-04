Kvůli vaření jí žádný chlap neutekl: Láska prochází žaludkem, míní Linda Finková

Linda Finková Super.cz

Láska prochází žaludkem. Tohoto rčení se zpěvačka Linda Finková drží celý život. "Vím to, a proto pořád vařím. A kvůli jídlu mi taky žádný chlap nikdy neutekl," řekla Super.cz stále ještě manželka komika Richarda Genzera, která už asi deset let žije s přítelem Milanem.

Kolem plotny ale neběhá pouze ona. "Ríša mě při vaření pozoroval a časem se naučil vařit i on sám velmi dobře, řekla bych, že perfektně. Milan je spíš na grilování a takové mužské práce. A syn má v osmé třídě vaření ve škole, baví ho to a někdy mu nakoupím třeba kuřecí maso a zkouší vařit sám," vyprávěla.

Linda si dokáže jídlo užít i v restauraci, kdy nemusí na nic sáhnout. Ostatně jsme se potkali na degustaci, kde se sešla se svými muzikálovými kolegy a kolegyněmi z Divadla Broadway. "Stane se mi to jen málokdy, o to je to příjemnější. Nasbírala jsem i nějaké recepty. Zaujala mě třeba úplně obyčejná grilovaná ředkev jenom se solí. ■