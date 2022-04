Dcery extraligového útočníka Tomáše Klimta svedly boj o život. Utkaly se se stejnou nemocí

13. komnata Tomáše Klimta Česká televize

Děvčata trpěla onemocněním zvaným Myelodysplastický syndrom. Jedná se o poruchu krvetvorby a jediná šance na léčení a vyléčení je transplantace kostní dřeně.

První se nemoc projevila u mladší, tehdy jedenáctileté Sáry. Holčička následně podstoupila sérii chemoterapií a začal se hledat vhodný dárce. Ten se naštěstí našel.

„V té době už Tomáš nehrál hokej, ale vím, že kdyby Sárinka onemocněla o rok dřív, když ještě končil kariéru, tak že by hokej šel na druhou kolej a on by fungoval doma, abychom to zvládli,“ řekla Martina Klimtová s tím, že jí byl manžel obrovskou oporou. Stejně tak i dcerám.

Sára se postupně uzdravovala a po měsících v nemocnici se mohla vrátit domů. Zdálo se, že mají Klimtovi nejhorší období za sebou. Bohužel to tak nebylo.

Kvůli možnosti dárcovství pro sestru, ale také kvůli riziku genetické dispozice lékaři začali vyšetřovat také starší Karolínu, tehdy patnáctiletou. Bohužel se při opakovaném vyšetření kostní dřeně zjistilo, že se i u ní začíná stejné onemocnění rozjíždět. Dívka byla do té doby bez jakýchkoli potíží.

Pro rodinu tak nastala další náročná zkouška. „Sárka se dá dohromady a najednou buch a jdete do toho znovu, to je masakr,“ uvedl Klimt. I pro Karolínu se našel dárce, a také ona úspěšně podstoupila transplantaci.

Obě dívky nad nemocí zvítězily a dnes pomáhají dětem se stejnou či podobnou diagnózou. Sára i Karolína se staly patronkami projektu O kapku lepší hokej Nadačního fondu Kapka naděje a hokejových týmů.

Tomáš Klimt v extralize prošel několika kluby. Působil v Plzni, Karlových Varech, Kladně, Jihlavě, Ústí nad Labem, Kometě Brno a v Benátkách nad Jizerou. Sezónu ukončil v roce 2014.

O svou zkušenost se rodina Klimtových podělila v pořadu 13. komnata, který Česká televize uvede ve středu večer. ■