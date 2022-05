Ideální představitel milovníků měl za partnerky filmové divy i vnučku slavného básníka

Ladislav Boháč jako Faust Foto: ČTK

Tohoto herce, který byl v mládí ideálním představitelem milovníků a později se přehrál do charakterních rolí, známe především ze stříbrného plátna. Ladislav Boháč (14. 4. 1907-4. 7. 1978), od jehož narození uplynulo právě 115 let, byl ale také významným divadelním hercem. Do stálého angažmá v Národním divadle nastoupil již v lednu 1929 a s přestávkou zde setrval více než čtyřicet let. Po roce 1948, kdy se začal angažovat, působil čtyři roky i jako jeho ředitel a na čas se stal také šéfem opery.