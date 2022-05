Peče a ochutnává, ale pořád si drží tajli: Kamila Nývltová prozradila své tajemství

Kamila Nývltová Super.cz

My Kamilu navštívili, když pro kuchařku vznikaly fotografie jejích vlastnoručně upečených dobrot. "Sama jsem tomu nemohla uvěřit, ale jsem za to hrozně ráda. Knížka vyjde na podzim před vánočním trhem, ale všechno se musí připravit dopředu, protože to dlouho trvá. Těším se, až to budou lidi držet v ruce, snad se jim to bude líbit a najdou tam i svůj oblíbený recept," řekla Super.cz Kamila.

Nevymýšlí nic nestandartního a složitého, chce, aby podle jejích recetů dokázal upéct zákusky nebo dorty každý, i úplný začátečník. "Nebude to ani žádná dieta a zdravé recepty tam nenajdete. Prostě poctivé recepty, ať už podkrkonošské, které jsem zdědila po babičce, prababičce, mamince, nebo to, co je vyzkoušené, chuťově dobré, ale nestrávíte nad tím hodiny," upřesnila Kamila, od které jsme na natáčení ochutnali například makovec anebo bábovku. Vyjmenovala nám i další sladkosti, které si podle ní mohou lidé upéct.

Nás ovšem zajímalo, jak je možné, že když se věnuje téměř na plný úvazek pečení sladkého, dokáže si udržet štíhlou postavu. "Snažím se jednak pořád sportovat. A na druhou stranu, když pořád pečete a ochutnáváte, tak už toho máte plné zuby. Ochutnáte, ale celou buchtu už si nedáte," vysvětlila. ■