Šéf ochranky z Ultimáta má prsten jako z Arabely: Dala mu ho jeho žena, pohádková Mařenka. Takhle jí to dnes sluší

Marko Igonda s manželkou Hanou Foto: Petr Horník, Právo

Marko Igonda patří k charismatickým slovenským hercům, kteří jsou nepřehlédnutelní. Teď má roli majora Zemánka, šéfa ochranky ministra obrany v krimi seriálu Ultimátum. Ač se natáčel na Slovensku, někteří slovenští herci byli nadabovaní do češtiny. A diváci to kritizují.

Igonda, který češtinu ovládá, mít dabing nemusel, přesto nám řekl, že je radikálně proti tomu, aby slovenský herec mluvil česky a naopak. „Cítím ty nuance, přijde mi to úplně zbytečné. Jde asi o nějaký úzus v Čechách, takže to bereme, jinak by nás vyhodili, nebo neobsadili,“ tvrdí se smíchem.

Dabing a hraní v češtině uznává pouze v případech, pokud se jedná o tvorbu určenou pro děti. I po dvaceti letech, kdy mluví česky, stále cítí odlišnou intonaci, jiný akcent. „V budoucnu už nejsem ochotný toto akceptovat,“ řekl Super.cz.

Marko (48) nás zaujal výrazným prstenem, na němž se blyštěly kameny. Nejde o žádnou bižuterii, prsten osázený brilianty dostal od manželky Hany Igondy Ševčíkové alias Mařenky z populárního seriálu o Arabele.

Igonda, který většinou ztvárňuje drsňáky, jako například v dramatu Sviňa či v akčních seriálech Kriminálka Staré Město nebo Expozitura, nejraději relaxuje v přírodě. Miluje hory. „Potřebuji reset, protože v poslední době jsem hrál těžké role. Ano, utíkám do přírody.“

Pracovně vyhledává pohádky, pro divadlo bude režírovat pohádku z keltské mytologie. „Chci dělat pěkné, jemné věci, protože těch špinavých už bylo dost,“ přiznal Super.cz. Také dceři Marii (14), kterou má s manželkou Hankou, četl pohádky. Slovensky, zatímco maminka česky, střídali se.

Jejich dcera končí základní školu a chtěla by být forenzní analytičkou. „Od deseti let si v tom jede,“ přidává se Hana (52). „Vyzkoušela si s Markom natáčení, se mnou dabing, divadlo. Nikdy jsme jí v herecké profesi nebránili. Ale zvolila si svou cestu, chce být kriminalistkou. Má pocit, že to tu dá konečně všechno dohromady.“

Máma ji varovala, že bude vídat mrtvoly, znásilněné děti, strašné věci a ona na to odpovídá: Ale někdo to musí vyšetřit. „Je vysoká po Markovi, nádherná, vypadá jako manekýna. Má to v hlavě srovnané, je chytrá, tak jí nechceme v jejím rozhodnutí bránit,“ řekla Super.cz.

