Hvězdou od 16 let: Lidka z pohádky Za humny je drak měla mimořádně rozjetou kariéru. Co dělá dnes?

Ivana Andrlová v pohádce Za humny je drak Foto: archiv Za humny je drak

Uhlířova dcera Lidka (Ivana Andrlová) se v lese s Mrakem setká a skamarádí, ke královskému otci (Jiří Císler) princezny Violy (Jana Beránková) se však zpráva o neškodnosti dračího vetřelce nedostane. Pohádku odvysílá 17. dubna ve 13:05 hodin Televize Seznam.

Postavu draka namluvil Josef Kemr, který si v pohádce zároveň zahrál dědu Kovandu. V roli královského rádce Huga z Justova se blýskl Lubomír Kostelka, do role uhlíře Patočky režisér Radim Cvrček obsadil slovenského herce Štefana Kvietika, švarného prince Jana ztvárnil Jan Šťastný a loutnistu Mariána, který okouzlil princeznu, Maroš Kramár.

V pohádce se objeví mnoho dalších známých herců – zmiňme alespoň Stanislava Třísku, kterého si pamatujeme především jako otce Škopka z Troškovy trilogie Slunce, seno... Zahrál si žalářníka.

Korunka jí slušela

Ivana Andrlová vstoupila do diváckého povědomí v 16 letech jako představitelka 13leté Alenky v televizní sérii Podnájemníci (1976). Tato role jí přinesla mimořádnou popularitu a sympatická slečna šla poté z filmu do filmu.

„Má herecká kariéra se rozjela tak, že nebyl na čas na rozmýšlení o tom, jestli to nejde moc rychle,“ řekla o počátcích své kariéry na serveru Novinky.cz. „Točila jsem skoro nepřetržitě šest let, kdy jsem chodila do školy.“

Andrlová, kterou jsme často vídali v rolích chytrých a krásných princezen, sice v pohádce Za humny je drak ztvárnila uhlířovu dceru, ale nakonec se díky sňatku s princem Janem stejně stala princeznou. Možná i kvůli tomuto zaškatulkování se od počátku 90. let objevuje na filmovém plátně i v televizi spíš sporadicky a převážně v menších rolích maminek, tetiček, babiček.

„Chci hrát důchodkyně, ale málokoho to zřejmě napadne. Ale já už princezny opravdu hrát nemůžu,“ řekla k nové roli v seriálu 1. Mise.

Dabéra museli nadabovat

Představitele švarného prince Jana dnes známe nejen jako vytíženého herce, ale i špičkového dabéra. Jan Šťastný svůj hlas propůjčil takovým hvězdám, jako jsou například Antonio Banderas, Gerard Butler nebo akční hrdina Jean-Claude Van Damme, ovšem dabingových rolí má na kontě mnohem víc.

Kuriózní je, že v pohádce Za humny je drak musel být Šťastný nadabován, protože měl tehdy příliš silný moravský přízvuk. Pohádka se točila ve Zlíně (Gottwaldově), kde bylo velké filmové studio dětských filmů, a 16letého Šťastného si filmaři vybrali během návštěvy jedné z místních škol.

Herec později prozradil, že při pomyšlení, že si vymění polibek s populární a zkušenou Ivanou Andrlovou, se mu rozklepala kolena. Proto si dal na posilněnou dva panáky Fernetu. Představitelka Lidky si ale prý na nic nestěžovala.

Trápení na koňském hřbetě

Ani jízda na koni prý nepatřila k nejspanilejším. Princův první kůň si dělal, co chtěl – byla to klisna, která se neustále vracela ke svému hříbátku, a couvala. Když pak Šťastnému dali nového koně, okamžitě ho shodil. Až poté vyšlo najevo, že to byl klusák, který na sobě nikdy předtím neměl sedlo.

Některé pohádkové scény se točily na krásném barokním zámku v Miloticích. Scéna s trubačem se pak odehrává v areálu skanzenu ve Strážnici. K souboji s drakem došlo ve starém lomu nedaleko obce Drysice. ■