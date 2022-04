Čtyři měsíce po porodu si užívá na pláži! Tereza Ramba v plavkách předvedla parádní nohy i pozadí

Tereza Ramba Foto: Archiv T. Ramby

"Sbalili jsme toho co nejmíň a vyrazili na cestu. Skoro rok jsme si drželi volné termíny, a nakonec se mi podařilo se nevysrabit. Hvězdička je moc malá, a co let, a co vedra, a co spaní, a co, a co, a co, znáte to, maminky. Maty jenom pozoroval moje a co nahoru a dolů a ve všem mě prostě podpořil. Usmíval se. A tak jsme tady. Spolu," prozradila Ramba, která cestování miluje.

Herečka také ukázala, v jak skvělé formě tak krátce po porodu je. Jen v tričku a spodním dílu plavek předvedla nejen své krásné nohy, ale také pozadí. Všechna těhotenská kila jsou pryč.

"Nechtěla bych naštvat ostatní maminky, ale já vůbec nehubla. Mám skvělé geny mojí maminky, takže to není žádná moje zásluha. Hodně kojím, mám tlusťoučké děti a kila jdou dolů sama," řekla Super.cz herečka. ■