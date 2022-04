Rozchod po pěti letech vztahu! Bylo to překvapení i pro mě, říká jedna z nejkrásnějších Češek

Angelina Kostyshynová Super.cz

Stále ještě úřadující Miss Supranational Czech Republic hlásí místo svatby rozchod, který proběhl po pěti letech vztahu. "Je to tak, jsem už čtyři měsíce sama," řekla Super.cz Angie Kostyshynová.

"Rozešli jsme se po více než pěti letech. Bylo to překvapení i pro mě, bylo to rázné rozhodnutí. Přemýšlela jsem nad tím delší dobu, poslední dva roky mi to leželo na srdci, až jsem se definitivně rozhodla," vysvětluje modelka.

"Chtěla jsem se posunout dál, ale my jsme stáli na jednom místě. Samozřejmě neklapaly i další věci," dodala kráska.

Modelka říká, že za rozchodem nestojí nikdo třetí. "Nemám novou známost, jsem momentálně sama. Dám si pauzu, nechci se hned hnát do nového vztahu," uzavřela Kostyshynová. ■