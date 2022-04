Na chvíli se Kašáková odpoutala od ročního syna. Na přehlídce ho stejně sledovala přes kameru

Veronika Kašáková se od syna neumí odpoutat. Super.cz

O syna Matyáška bylo v tu dobu dobře postaráno. „Hlídá ho švagr se švagrovou. Hlídají už podruhé a jsou v tom nejlepší. Malý spinká, tak je to v pořádku,“ vysvětlovala Kašáková.

I když modelka a zakladatelka Nadačního fondu nesoucího její jméno věděla, že je dítě v dobrých rukou, tak syna přece jen na dálku hlídala díky moderní technice. „Pečlivě ho ale sleduji na kameře. To mi poradila sousedka, která takto dohlížela na své syny,“ usmívala se Veronika, které špehování syna její snoubenec příliš neschvaluje.

Kašáková se hned po porodu začala věnovat svému nadačnímu fondu. „Práci dávkuji, aby to bylo příjemné mně i jemu. Teď procházíme obdobím, kdy hodně běhá, tak musím být trpělivá, než si začne sám hrát. Často ho beru do práce s sebou. Všechny jsme mámy, tak to ostatní chápou,“ prozradila Veronika Kašáková, která je ráda, že našla rovnováhu mezi rodičovstvím a prací: „Vždycky jsem chtěla, aby dítě bylo součástí našich životů. Zatím nám to oběma vyhovuje. Jsem ráda, že nejsem jen doma, nebo že nejsem jen v práci, protože bych musela.“ ■