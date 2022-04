Byla pravou rukou Mekyho Žbirky. Nyní ochotně rozdává rady a pomáhá jeho talentovanému synovi

Kateřina Žbirková může být na svého syna hrdá. Super.cz

„Nikdy jsem neplánovala, že se stanu synovou manažerkou. Pomalu si tak ale připadám,“ uvedla v rozhovoru Žbirková na tiskové konferenci připravovaného pátého ročníku festivalu Metronome. Zde syna osobně zastoupila, jelikož on aktuálně pobývá v Londýně. Na hudebním festivale David se svým projektem Sunnbrella vystoupí poprvé v České republice.

„David je v Londýně a nemůže všechno řešit na dálku. Proto mu pomáhám. Nechystám se ho zcela menežovat, protože působí se svou kapelou v Anglii, kam mé prsty nedosahují,“ dodává.

Nějakou dobu trvalo, než se z rodičovského vztahu matky a syna zrodil také vztah profesní. „Na začátku to bylo obtížné, protože mě bral jako mámu. Pak ale zjistil, že moje rady jsou užitečné a že by se mě měl ptát. To je opravdu velký posun,“ usmívá se někdejší novinářka.

Na festivalu Metronome jistojistě přednese David píseň Nejsi sám, na které pracoval se svým otcem. Aktuálně je nejhranějším songem v České republice mezi českými i zahraničními písněmi. „Jsem šťastná, že se líbí a hrají ji v rádiích. Až za ním je například Elton John. Je to Mekyho skladba, ale David ji produkoval. Zpívají tam oba spolu,“ říká hrdě Kateřina Žbirková. ■