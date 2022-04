Megan Fox oblékla na předávání cen sexy minišaty a její snoubenec se obalil kytičkami

Megan Fox Profimedia.cz

Megan své křivky zvýraznila v hnědých minišatech se všitým korzetem, který zdůraznil jak její pas, tak i poprsí, které jindy vystavuje v průhledných modelech. Ač zní oproti jiným modelům její outfit nudně, herečka na sebe vždy umí připoutat pozornost.

Tentokrát tomu možná trochu napomohla bunda, kterou zvolil její snoubenec Machine Gun Kelly. Ta byla zdobena kytičkami, které byly trojrozměrné. Drsný styl rappera byl tak maličko romantičtější než jindy.

Fox a Kelly jsou zasnoubení od začátku letošního roku a zatím o svatbě prozradil pár slov jen rapper, a to v pořadu The Late Late Show With James Corden, kdy se ho moderátor zeptal, kdy bude svatba? Na to Kelly odvětil: „Až mi někdo postaví červenou řeku v gothic stylu. Je těžké najít lokaci vzhledem k mému uměleckému cítění a vizi.“ ■