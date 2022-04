Dotáhnou to tentokrát do konce? Rodiče Miley Cyrus se potřetí za 30 let rozvádějí

Miley Cyrus s rodiči Billym Rayem a Tish Profimedia.cz

„Po 30 letech, 5 úžasných dětech a vzpomínkách na celý život jsme se rozhodli, že si půjdeme každý svou cestou. Ne se smutkem, ale s láskou v našich srdcích. Vyrostli jsme spolu, vychovali rodinu, na kterou můžeme být pyšní, a teď si musíme vytvořit své vlastní cesty,“ uvedli.

„Vždycky budeme rodina a těšíme se na další společné zážitky jako přátelé a rodiče. Se vším, co se ve světě děje, jsme to chtěli nějak zpřehlednit a uzavřít, abychom se mohli soustředit na to, co je skutečně důležité," dodali.

Podle dokumentů, které obdrželo E! News, žádost podala Tish 6. dubna. Jako důvod uvedla „neslučitelné rozdíly“ s tím, že s Billym spolu nežijí už od února 2020.

Kromě Miley spolu mají dceru Noah (22), která je rovněž úspěšnou zpěvačkou, a syna Braisona (27). Billy Ray si také adoptoval Brandi (34) a Trace (33), které měla Tish z předchozího manželství. Zpěvák má pak ještě syna Christophera (30) z jiného vztahu.

Je to potřetí, co se Cyrusovi rozešli. Poprvé podali žádost o rozvod v roce 2010, ale po několika měsících byli zase spolu. O tři roky později podali žádost znovu a odůvodnili ji tím, že to „bude pro rodinu to nejlepší“. Druhý rozchod ale vydržel pouhých 10 dní.

„Oba jsme se probudili a uvědomili si, že se milujeme, a rozhodli se spolu zůstat,“ uvedli tehdy ve společném prohlášení.

Tehdy jim prý pomohla párová terapie, díky níž se spolu naučili lépe komunikovat. Rozchody rodičů okomentovala v roce 2017 i Miley, která je sama rozvedená. Desetiletý vztah s Liamem Hemsworthem ukončila v roce 2020 po 7 měsících manželství.

„Jednu věc mě manželství mých rodičů naučilo: Nic nezůstává stejné. Rostete, vyvíjíte se a měníte se,“ uvedla tehdy pro Cosmopolitan. ■