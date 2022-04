45 dní před závody ve fitness! Tyhle ramena nemají ani vymakaní chlapi! Z Hanky Mašlíkové je hora svalů

Hanka Mašlíková Foto: Archiv H. Mašlíkové

Najaté má dva trenéry, kteří ji dostávají do formy, firmu, která se jí stará o jídelníček, trenérku, se kterou nacvičuje pózy. "Nebudu lhát, že to nebolí. Ráno vstávám bolavá, usínám bolavá. Je to obrovský zápřah. Do toho jídlo, to je teprve náročné. Musím mým klukům vařit a vlastně se toho nesmím ani dotknout, nesmím ochutnat. Prakticky jím jen suché maso s rýží, vejce. Je to masakr, ale vím, za čím si jdu," upřesnila Mašlíková.

Hanka se v polovině května zúčastní Mistrovství světa v Bikini fitness. "Všechno směřuju k těmto závodům. Je mi jasné, že se řadě lidem nelíbím, připadám jim jako chlap, říkají, že jsem blázen, co se sebou dělám. Ale oni nechápou, že já makám na závody. Po nich se ze mě zase bude pomalu stávat žena, slibuju," dodala se smíchem. ■