Už jsem mu chtěla volat sanitku. Blanarovičová vzpomínala, jak si z ní Náhlovský (✝72) uměl vystřelit

Josef Alois Náhlovský odešel do bavičského nebe. Herminapress

Řada kolegů včetně zpěvačky Heidi Janků (59) Náhlovského dlouho neviděla už jen kvůli covidovým restrikcím, kdy se rušila řada představení i pořadů.

„S Pepíčkem jsme se poslední dobou nevídali, protože akce a koncerty byly dost omezené. Ani jsem nevěděla, že je nemocný. Ale kdykoli jsme se potkali, vždycky to bylo milé setkání. V soukromí to byl moc chytrý a milý člověk, se kterým se dalo mluvit o čemkoli. Bude mi moc chybět,“ řekla Super.cz zpěvačka Heidi Janků.

Náhlovský byl znám i tím, že byl tak trochu hypochondr, z čehož si jeho kamarádi dělali legraci. A jednou si takto vystřelili nejen z něj, ale i z Yvetty Blanarovičové (58), která na vtipnou historku s Náhlovským zavzpomínala.

„Odešel umělec s ojedinělým humorem a laskavostí v duši. Když jsem se s ním poprvé setkala na natáčení, byl tam Petr Novotný a Marian Labuda, a řekli mi, abych se šla Pepíka zeptat, jak se dnes cítí. Nechápala jsem, ale šla jsem. Oni si vždy na mě vymýšleli nějaké blbosti, tak jsem byla zvědavá,“ líčila herečka. Té si hned Náhlovský stěžoval na všechny možné zdravotní neduhy.

„Dostala jsem dlouhé kázání o lécích a nemocech, Pepík pak vychrlil, že neví, jestli dotočí, já už chtěla volat sanitku, koukala jsem jak tydýt, a on nakonec dodal: A řekněte těm blbcům, co vás poslali, že je zdravím,“ vyprávěla Blanarovičová. „Ať je mu tam nahoře hezky,“ dodala pak smutně.

S Josefem Aloisem Náhlovským se dobře znal i režisér Jiří Adamec (74).

„Zprávu jsem dostal kvečeru, že ze mě nevypadla ani jedna věta. Obávám se, že to tak bude i teď,“ uvedl posmutnělým hlasem Jiří Adamec, který pracoval se zesnulým komikem na obrovském počtu televizních pořadů. Nakonec přece jen našel sílu a na svého kolegu zavzpomínal.

„Byl to pracovitý, chytrý a příjemný spolupracovník. A byl to také příjemný člověk. V této zemi bude zase o něco víc smutno,“ míní. A jakou nejkrásnější vzpomínku na kolegu si Jiří Adamec ponechá v mysli? „Nechám si ho celého, jak jsem ho zažil. Pracoval jsem s ním nesčetněkrát. S Pepou Mladým dokázali rozesmát jakýkoli sál. Bude to člověk, který mi tady na Zemi bude chybět,“ uzavřel Adamec. ■