Celý život mi předhazovali barvu mé pleti, říká herečka: Dnes září v nejžhavějším seriálu současnosti

Charithra Chandran (vpravo) a Simone Ashley v seriálu Bridgertonovi Foto: Netflix/Courtesy Everett Collection

Tvůrci obsadili herečky s indickými kořeny záměrně, ovšem ne vždycky byla Charithra za svůj původ ceněna. Vyrůstala v Británii a kvůli barvě pleti měla v dospívání problémy. A to i pokud se vydala s rodinou do Indie.

„Mám velmi tmavou pleť a moje babička zase dost světlou. Hodně mi to předhazovali. Kdykoliv jsme přijeli do Indie, říkali mi, jak bych byla krásná, kdybych podědila její odstín pleti,“ popsala v rozhovoru pro Teen Vogue.

„Moji prarodiče mě kvůli barvě mé kůže nepouštěli na slunce. Venku jsem si mohla hrát jenom ráno nebo večer,“ uvedla s tím, že ji respekt před sluncem pronásleduje dodnes.

„Kdykoliv se trochu opálím, zděsím se. Snažím se to odnaučit, ale to je běh na dlouhou trať,“ přiznala.

Charithra je vděčná za roli v seriálovém trháku, stejně jako si cení, že její seriálovou parťačku ztvárnila Simone, která pochází se stejné časti Indie jako ona.

„Je mizivá šance, že se vám to poštěstí, ale nám se to podařilo. Je to skvělé,“ dodala na závěr. ■