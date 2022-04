Silikonové trojky se jí draly ven. Misska Kubíčková provokovala v hodně odvážném modelu

Kristýna Kubíčková Super.cz

"Dresscode byl čarodějnický a takhle si to představuju. Brýle, černá barva. Chtěla jsem, aby byl model sexy i tématický," řekla Super.cz Kristýna s tím, že se nebojí, že by vykouklo něco více než by chtěla. "Zabezpečené to je, přilepené to není, ale hlídám si to," usmála se kráska, která se pyšní silikonovými trojkami.

"Jsem spokojená. Prsa jsem si nechala vyplnit, ne razantně zvětšit," dodala Kubíčková, kterou na premiéru doprovodil přítel, zápasník MMA Vilém Cao. Vztah trvá více jak rok, půl roku už bydlí ve společné domácnosti. ■