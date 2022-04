Dojemné setkání po téměř 20 letech: Takhle se změnil oblíbený pár ze seriálu Rodinná pouta

Hlavní hrdinové seriálu Rodinná pouta se téměř nezměnili. Foto: Super.cz/FTV Prima

Herečka Klára Jandová (42) a herec Tomáš Krejčíř se zapsali do paměti diváků v roce 2004 díky hlavním rolím v prvním českém nekonečném seriálu Rodinná pouta. Nyní se po téměř dvaceti letech setkali na place znovu.

Před 18 lety se stali oblíbeným seriálovým párem. V Rodinných poutech ztvárnili Adama Rubeše a Evu Pokornou. Přestože jejich dějová linka trvala pouze rok, diváci si jejich romantický příběh zamilovali. V roce 2005 jejich seriálová láska vyvrcholila svatbou. Od té doby se herci v žádném společném projektu neobjevili, až doposud.

V seriálu 1. MISE si zahrají manžele Šilhanovi. Tomáš Krejčíř se představí v roli vojáka, stále krásná Klára Jandová ztvární jeho hodnou a poslušnou manželku. „V seriálu hraju majora, navíc takového trošku rapla, který se snaží vychovat svého syna ve stejném duchu. Jsem tu takové pako, které šikanuje syna i manželku, a ona, aby měla klid, mi všechno odkývá,“ vypráví o své roli Krejčíř.

Po téměř dvacetileté pauze bylo setkání dvou hereckých kolegů doprovázeno emocemi. „Setkání s Klárou bylo super, dojemné. Povídali jsme si asi hodinu, o rodině, o čase, během kterého jsme se neviděli... A pak jsme šli natočit obraz, kde se jen vztekám,“ popisuje představitel Adama Rubeše z divácky úspěšného nekonečného seriálu.

Jak dnes oba herci žijí? Tomáš Krejčíř se vrhnul na podnikání a skoro patnáct let měl se svou ženou velkou oftalmologickou firmu o sto zaměstnancích. Tu ale v létě prodali a říká, že udělali dobře. „Ne, že bych nevěděl, co s penězi, ale nemusím už do smrti pracovat. Takže teď nedělám nic. Mám velkou farmu, máme tam ovce, kozy, lamy, slepice, kozy… Máme nějaké reality, o které se starám. Občas někde něco natočím. Užívám si po strašně dlouhé době volnost,“ svěřil.

Pro jeho seriálovou manželku je rodina taktéž na prvním místě. „Já se věnuju synovi a rodině, a to je docela vyčerpávající pojednat ten čas. Natočila jsem film Tady hlídáme my, což je pokračování filmu Tady hlídám já. Ale spíš mě můžete slyšet z dabingů,“ dodává Klára Jandová. ■