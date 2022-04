Dnes slaví 20 let od svého triumfu! Podívejte se, jak teď vypadá královna krásy z roku 2002

Kateřina Průšová Michaela Feuereislová

"Je to tak. Dnes je to přesně dvacet let. Je to obrovská nostalgie. Tehdy by mě vůbec nenapadlo, jakým směrem můj život povede. Jsem vděčná, že mě tenkrát kamarád přihlásil. Neměnila bych," řekla Super.cz Kateřina Průšová, jejíž finále na televizi Nova sledovalo více než tři milióny lidí.

Patřila mezi nejvýraznější krásky, tvořily nerozlučnou dvojku s Dianou Kobzanovou (40), se kterou vymetaly večírky a dávaly o sobě hodně vědět. "Byly jsme mladé a neklidné. Ale myslím si, že to k mládí patří. I za ty p*ůsery jsem vlastně nyní ráda. Všechno vás posouvá dopředu, jsou to zkušenosti. Opravdu musím říct, že jsem si to období užila a vzpomínám na to ráda," usmívá se.

Patří mezi krásky, které ze světa šoubyznysu nikdy nezmizely. Stále předvádí a v modelingu je aktivní. "Už to samozřejmě není v takové míře, jako když mi bylo dvacet. Ale stále je zájem, jsem za to vděčná a vážím si toho. Kromě toho se věnuju produkci a sama pořádám kulturní akce a přehlídky," dodala modelka. ■