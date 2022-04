Natáčení jim nekomplikoval jen covid, ale i mráz. Herci to v drsné zimě museli vydržet bez rukavic

Film o tragickém osudu českých lyžařů vznikal v extrémních podmínkách.

„Film jsme chystali sedm let. Připravil jsem třináct verzí scénáře, asi dvakrát se natáčení odkládalo. Ale běhám dlouhé tratě, a tak jsem na to zvyklý. Příběh jsem si vybral i proto, že rozumím mentalitě sportovce. Tomu, když chce sportovec vyhrát závod a třeba za to i položit život,“ říká režisér filmu Poslední závod Tomáš Hodan.

Většina herců ale drsné podmínky při natáčení ocenila. Mohli si prý odžít celou atmosféru příběhu naplno. „Člověk si musí v první řadě říci, že mu není zima. Ačkoli je v diskomfortu, musí zůstat milý na okolí,“ poznamenává herec Kryštof Hádek (40), který si ve filmu zahrál Bohumila Hanče.

Za pravdu mu dává jeho kolega Jan Nedbal. „Zbožňuji, když to jde do extrémů a když si to člověk může odžít. Bylo to tak drsné, jak to drsné má být. Jsem úplně nadšený. Miluji, když se točí v přírodě. Zbožňuji hory, běžky. Měli jsme neuvěřitelnou partu lidí. Od prvního dne mám pocit, že spolu točíme celý život,“ vypráví představitel Feistauera.

„Když jsme na horách putovali bez čepic a bez rukavic, tak to někdy bylo docela mrazivé a místy opravdu extrémní,“ říká Marek Adamczyk, který ve filmu hraje roli Emericha Ratha.

„Jednou jsem se mimo natáčení šel projet. Byla mlha. Chtěl jsem se podívat na pramen Labe. Vyšel jsem a během chvíle se najednou úplně změnilo počasí. Vždycky mi říkali, že musím vidět od tyče k tyči. A najednou jsem tu druhou tyč začal ztrácet, a tak jsem se radši vrátil, protože bych se tam párkrát otočil a nevěděl bych vůbec, kde jsem,“ vzpomíná Jaroslav Plesl, představitel Jaroslava Rösslera-Ořovského.

Jak sami herci říkají, atmosféra na place byla velmi silná. Všichni si vážili toho, že mohou pracovat, a všechny překážky zvládali s velkou lehkostí. „Věděli jsme, v jaké době natáčíme. Pandemie sebere třeba třicet procent výkonu produkce. Zároveň jsme měli trochu štěstí v neštěstí, protože s tím, že se zakázal pohyb osob, byly Krkonoše prázdné, a to nám velmi pomohlo při natáčení,“ přibližuje situaci kolem natáčení producent Ondřej Beránek. ■