Český režisér s nejhoršími kritikami si chce vylepšit pověst: Do nového filmu obsadil Dejdara a mrchu ze Slunečné

Tomáš Magnusek natáčí nový film Profimedia.cz

Režisér Tomáš Magnusek si chce vylepšit pověst mezi kritiky a vymanit se ze škatulky, do které ho diváci zařadili. Společně se svým týmem chce udělat skvělý film a přesvědčit filmové kritiky a diváky, že zhlédnutí jeho filmů rozhodně není ztráta času. A téma? Vyvraždění obce Ležáky, která byla vedle Lidic během 2. světové války srovnána se zemí a její obyvatelé zabiti nebo odvlečeni do koncentračních táborů.

"Tragické téma Ležáků si mě, díky mému hereckému kolegovi Miroslavu Novotnému, našlo. Mirek mě navštívil a nabídl mi zajímavý námět. V tu chvíli mnou projel mrazivý pocit. Hned jsem pochopil, že to bude milník mé profesní kariéry. Přijal jsem to jako výzvu," popisuje své pocity Magnusek, který má první klapku naplánovanou na 24. června 2022, a to přímo v Ležákách při slavnostní vzpomínkové akci, která je spoluorganizována společně s Pardubickým krajem.

Scenárista filmu Miloš Pilař již v minulosti zpracovával na toto téma hraný dokument Ležáky 42. "Kdo zapomene na svoji minulost, nemůže se divit, že se historie opakuje," míní. "Posláním našeho nového snímku je ukázat rozpolcenost relativně klidného života v nevědění o dějinných událostech, a to v kontrastu se strachem těch, kteří se účastnili odboje. Cílem je zpracovat téma zbabělosti a nesmírné odvahy, kdy je člověk ochoten obětovat svou individualitu pro to, aby ochránil rodinu, děti," dodal.

V hlavních rolích se objeví Viktor Dvořák, který si v minulosti zahrál předrevolučního občana Václava Havla. Jeho filmovou partnerku bude hrát herečka Bára Jánová (32). Diváci se mohou mimo jiné těšit na Karla Heřmánka mladšího nebo na Martina Dejdara (57). Točit se bude také atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a památná bitva v Resslově ulici. ■