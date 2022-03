Bojoval až do úplného konce. Vdova po 33letém zpěvákovi promluvila

Tom Parker s manželkou Kelsey Profimedia.cz

„Tohle je můj manžel. Díky tobě jsme pyšní. Milujeme tě,“ psala u poslední fotky ze začátku března Kelsey. Tom pod snímek z posledního vystoupení skupiny The Wanted, ve které působil, ještě přidal: „Pro vás všechno, bublinky moje.“

„Tomovo světlo bude dál zářit pro jeho krásné děti. Děkuji všem, kteří nás podporovali v průběhu léčby, bojoval až do úplného konce. Navždy na tebe budu pyšná,“ napsala o něm ve vzpomínkovém příspěvku Kelsey.

V rámci sdílených vzpomínek všech jejich přátel a známých osobností ještě dodala: „Změnil tolik životů během tak krátkého časového období. Tome Parkere, já tě do p*dele miluju. Byl jsi legenda. Miluji tě. Ty víš, jak čistá byla naše láska. Spřízněné duše až do konce.“

Smrt mladého zpěváka zarmoutila statisíce fanoušků, ale i mnohé hvězdy nejen hudební, ale i herecké.

„Jsme zdrcení. Myslíme na tebe a posíláme ti co nejvíce lásky a síly, co jen můžeme. Žádná slova zde nevyjádří, jak výjimečný Tom byl. Měl výjimečnou duši a vy dva jste k sobě patřili. Podařilo se mu tolik dobrého a jeho světlo zářilo až do úplného konce. Milujeme vás a jsme tu pro vás,“ napsala herečka Martine McCutcheon, známá z Lásky nebeské.

Slova smutku a podpory v těžkých chvílích vyjádřili i všichni členové skupiny The Wanted, Ed Sheeran, Lewis Capaldi i Howard Donald z Take That, což byla skupina, kterou Tom miloval od dětství. „Tak mladý a tak smutné zprávy. Sílu a lásku tvé rodině,“ napsal na Twitteru. ■