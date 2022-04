Sama má zkušenosti s rakovinou, proto se rozhodla pomáhat potřebným: Nabíjí mě to energií, říká Míša Kuklová

Michaela Kuklová pomáhá onkologickým pacientům. Super.cz

Na sociálních sítích a dalšími způsoby se propojuje s lidmi, které podporuje hlavně psychicky. „Obracejí se na mě onkologické pacientky. Jsem s nimi schopná vést rozhovor přes kameru, ale vznikají mezi námi někdy i přátelství a setkáváme se osobně.“

Tato forma pomoci Míše vyhovuje, o vlastním charitativním projektu zatím neuvažuje. „Mám toho v životě tolik, že bych to nestíhala. Jsem se synem sama, musím nás uživit, starat se o dům a zahradu a je to pro mě jako pro samotnou mámu s dítětem náročné. Pomáhám v rámci svých možností. Tam, kde cítím příležitost a mám pocit, že bych tam byla co platná,“ říká.

A jak vše zvládá psychicky? „Je to různé. Někdy mám období, kdy jsem sama rozhozená, a tak mě to vyčerpává. Stojí to totiž hodně času a energie. Pak to ale doženu jinde. Ve chvíli, kdy se dozvím, že byl zachráněný lidský život, že se někdo cítí lépe, tak mě to nabije energií. Někde dávám, někde dostávám,“ vysvětluje Michaela Kuklová, která potřebné zásadně neodmítá. „Rozhodně neříkám ne onkologickým pacientům.“ ■