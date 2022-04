Eva Decastelo si užívala v obležení polonahých mužů: Syna by ale do soutěže krásy nikdy nepřihlásila

Eva Decastelo Herminapress

„Úplně poprvé tady nejsem, já jsem devět let Muže roku moderovala. Dřív jsem castingy absolvovala, poslední roky jsem to ale nestíhala. Nicméně jsem mile překvapená, jak se kluci posunuli, dřív jsme z nich horko těžko dolovali větu, dnes už reagují, jsou vtipní, jsou to kluci, kteří studují vysoké školy a je to hrozně milé,“ svěřila se Super.cz Eva s tím, že ač někteří říkají, že je do soutěže přihlásila přítelkyně, ona sama by něco podobného neudělala.

„Já bych se bála mít kluka v soutěži krásy, je tam tolik pokušení, aby všichni věděli, že můj kluk je fešák, tomu riziku bych nešla naproti, vždycky bude mladší, hezčí a chytřejší než já,“ míní Eva, která by syna do soutěže nehlásila. „Dovedu si představit, že by byl se mnou v porotě, protože má na všechno názor. Jako matka však vidím spíš tu jeho vnitřní krásu než vnější. On má rád grafiku, budu radši, kdyby šel do nějaké grafické soutěže. Ale on si stejně pak udělá, co bude chtít,“ dodala moderátorka. ■