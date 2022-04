Jitka Zelenková plánuje znovu slavit sedmdesátiny: Podívejte se, jak fantasticky teď zpěvačka vypadá

Jitka Zelenková Super.cz

„Ráda bych to nyní s fanoušky oslavila, bude mě doprovázet moje kapela a budu tam mít hosty a napravím to, co se mělo uskutečnit před dvěma lety,“ řekla Super.cz zpěvačka, která koncert plánuje na 15. květen. Dobu, kdy nemohla zpívat, věnovala jiným činnostem, a to třeba natáčení nových singlů. Jeden takový nyní pokřtila.

„Poslední dva roky pandemie, kdy se nemohlo hrát, mě napadlo natočit písničky. Singl Vincent už je třetí, kterou vydávám. Videoklip je animovaný. Napadlo mě, že tak krásný text, který napsal Zdeněk Rytíř, bych ráda předělala a přes nové aranžmá písni vdechla druhý život,“ svěřila se nám na křtu zpěvačka, která vypadá fantasticky a prozradila, jak se udržuje v kondici.

„Miluji běžky a jízdu na kole, obojí lážo plážo, já jsem od přírody líný člověk. Věci mě musí bavit. Stravuji se celkem zdravě, ale jinak si nedělám moc násilí. A také jezdím pravidelně do lázní, a to bych doporučila všem,“ dodala Jitka Zelenková. ■