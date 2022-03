Neuvěříte, že před 6 týdny rodila: Míša Nosková je na své váze a předvedla vosí pas

Michaela Nosková Michaela Feuereislová

„Jsem zpět na své váze, dokonce mám o dvě kila méně než v době, kdy jsem otěhotněla,“ šokovala nás s úsměvem Míša. „Je to kombinace pohybu a kojení. Cvičila jsem do konce 7. měsíce a měla jsem svaly zpevněné a rychle se to vrátilo. A nejsem maminka, co je jen doma, snažím se pohybovat, malou ráda nosím v šátku, a když ji mám v šátku, tak s ní pohupuji, takže stále lehce cvičím,“ řekla Super.cz zpěvačka, která chce svou figuru nadále zlepšovat.

„Spokojená nejsem nikdy, trpím na velký zadek a stehna a potřebuji to ještě doladit,“ dodala Míša, kterou jsme potkali v salonu návrhářky Aleny Wilson. Zpěvačka si zkoušela společenské šaty, braly se ale také míry a zkusila si jeden model svatební.

„Přiznám se, že jsem se rozhodla dodržet heslo být vždy připraven. Nedá se říct, že by svatba byla v aktivní fázi příprav, ale stejně jako jsem netušila nic o zásnubách, tak s Jindřichem člověk může být každý den překvapen i co se svatby samotné týče. A protože žádost o ruku proběhla loni v létě, říkala jsem si, že alespoň ty šaty mít připravené můžu,“ prozradila zpěvačka s tím, že zda bude svatba v zahraničí, kde s Jindřichem veselky organizují pro jiné páry, nebo v tuzemsku, vlastně vůbec netuší.

„Organizace svateb v zahraničí mě moc baví. Někdy se člověk musí vypořádat s nečekanými situacemi, ale zatím jsme vše vždycky zvládli a svatba se vydařila, i když pár nervů už taky bylo. Těžko říct, kde přesně proběhne ta naše, ale vzhledem k tomu, jak Jindřich umí všechno promyslet a naplánovat do posledního detailu, jsem si jistá, že až to bude, bude to stát za to,“ dodala zpěvačka. ■