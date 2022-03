Takhle pařil Will Smith po facce na Oscarech: Kde jsou ty slzy a lítost, zuří fanoušci

Will Smith Profimedia.cz

Po skandálu na Oscarech, kde dal facku kolegovi Chrisi Rockovi , ale také získal svého prvního Oscara, šel Will Smith (53) slavit vítězství na tradiční after party Vanity Fair. Video pařícího herce nyní pobouřilo fanoušky.

Smith je na něm vidět, jak se soškou v ruce tančí a rappuje svou píseň Gettin' Jiggy Wit It, která zrovna hrála. Na večírek ho doprovodila i manželka Jada Pinkett Smith (50), jejich společné děti Willow a Jaden a hercův syn Trey.

Po vzteku, který si vybil na kolegovi, nebo slzách lítosti, jež ronil později, když přebíral cenu, nebylo ani stopy. A právě to pobouřilo fanoušky, kteří ho na sociálních sítích už od incidentu ostře kritizují.

„Je vidět, že si toho Oscara zasloužil, slzy a lítost umí hrát skvěle,“ pohoršoval se někdo například. „Tak to nemá úroveň, zničil Oscary všem nominovaným a teď slaví, jako by se nic nestalo,“ komentoval další fanoušek. „Měla jsem k němu úctu, ale tohle je opravdu ostudné,“ přidala se další. „Je to šašek, doufám, že ho čeká postih, měl by tu cenu vrátit,“ vzkázal jeden z těch radikálnějších.

Smithovo jednání odsoudila nejen veřejnost, ale i slavné osobnosti, které si vesměs myslí, že Rockův vtípek na adresu Jady sice nebyl úplně v pořádku, ale shodují se, že násilí není dobré řešení a už vůbec nepatří na akci takového kalibru.

S tím ostatně souhlasí i Akademie filmových umění a věd. „Oficiálně jsme zahájili formální přezkoumání incidentu a prozkoumáme další kroky a důsledky v souladu s našimi stanovami, standardy chování a kalifornskými zákony,“ uvedl tiskový mluvčí organizace v prohlášení.

Smith se při přebírání ceny kál a omluvil se Akademii i nominovaným kolegům. Chrisi Rockovi se omluvil o den později v prohlášení na sociální síti.

K incidentu došlo, když Rock předával cenu v kategorii dokument a vystřelil si z Jady Pinkett Smith, která trpí alopecií. Utrousil vtípek na adresu její holé hlavy. Tomu se Smith nejdřív smál, ale pak se zvedl a šel Rockovi nafackovat. ■