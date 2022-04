Vedle ostřílených bardů si střihl první filmovou roli: A slečny, pozor! Tenhle pohledný blonďák je nezadaný

Vladimír Pokorný Super.cz

"Při natáčení se sešla skvělá parta a já jsem si to moc užil. Byla to výborná zkušenost, i když jsem se toho nejdřív bál. Všichni byli opravdu úplně skvělí," ujišťoval nás sympatický blonďák poté, co jsme film viděli. Museli jsme podotknout, že si roli zase tak neužil, protože tam jeho hrdina zemře. Takže první velká filmová role a hned smrt? "Víte co, já jsem zvyklý. Na divadle hraju buď umírající mladé kluky, anebo nacisty," smál se Vladimír.

Přiznal, že náročný byl i trénink na roli. "S klukama jsme se chodili půl roku otužovat, měli kondiční tréninky a jezdili i na hory, kde jsme trénovali jak na běžkách, tak na historických lyžích," vypočítal.

Na to, že se díky filmu stane populárnějším, v tuto chvíli nemyslí. Přiznal ovšem, že je nezadaný. Tu pravou ještě nenašel. "Hledám už dvacet osm let a žádná se mnou nevydržela," krčil rameny. To, že by mu slečny mohly napsat na sociální sítě a on jim odpoví, ale vylučuje. Prý za ním mají raději přijít do divadla. Kam, to prozradil v našem videu. ■