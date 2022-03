Nekorektní humor v Máme rádi Česko podruhé: Místo Saskie Burešové to tentokrát schytal zpěvák Radek Banga

Máme rádi Česko FTV Prima

V úvodu premiérového pátečního dílu představil Jakub Prachař (38) svůj soutěžní tým ve složení: Leona Machálková (54), Radek Banga (39) a Markéta Konvičková (27). Přivítat chtěl také fanoušky a publikum ve studiu. „Klub mladých rasistů, červený tým,“ zvolal Prachař, přičemž se moderátor Libor Bouček (41) a další neudrželi smíchy.

„Co je? Co se děje?,“ ptal se s údivem Prachař. „Co je na tom všem děsivější... Jestli, že jsi to řekl, nebo délka potlesku tomu, co jsi řekl,“ okomentoval situaci Bouček. „Proč jsi to říkal?,“ ptá se Prachaře nechápavě zpěvák Radek Banga. To ale herce nezastavilo. „Můžu přidat ještě jednu věc. Je tady Žid, Rom a Němec,“ pokračoval Prachař, který ukázal na dalšího ze soutěžících, herce Marka Němce. V podobném stylu se na place „vtipkovalo“ ještě nějakou chvíli poté.

Kontaktovali jsme zpěváka Radka Bangu s dotazem, jak sám vnímal natáčení a zda se ho některá z hlášek dotkla. Za zpěváka reagovala jeho žena. „ K tomu není potřeba se vyjadřovat, nyní jsou ve světe na řešení důležitější věci. Radek to bral s humorem, je důležité se umět zasmát a brát věci s nadsázkou, šlo o vtip,“ řekla Super.cz. Veronika Bangová. ■