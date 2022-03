Vášnivá líbačka, zákeřné schody či špatná obálka: Připomeňte si nejikoničtější okamžiky z udílení Oscarů

Zavzpomínejte na momenty, které se vepsaly do historie Oscarů. Foto: Super.cz/Profimedia

Už dnes v noci proběhne 94. ročník udílení Oscarů. Než se ceny rozdají, pojďte si s námi připomenout nejvýraznější momenty uplynulých let. A že je na co vzpomínat.

Žhavý polibek

Adrien Brody si v roce 2003 odnesl cenu v kategorii nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli za snímek Pianista. Stal se do té doby nejmladším držitelem ceny v této kategorii a nutno podotknout, že si cenu skutečně zasloužil. Nejenže předvedl mistrovský herecký výkon, ale pro film Romana Polanského absolvoval krutou přípravu, která se podepsala na jeho duševním i fyzickém zdraví. Jeho radost z Oscara tak byla naprosto pochopitelná. Když si pro něj na pódium doběhl, první, co udělal, bylo, že pod parou emocí políbil Halle Berry (55), která mu ho předávala. Viditelně zaskočil i herečku, ta ale neprotestovala. Šlo o ikonický, radostný okamžik, který všichni přítomní ocenili potleskem vestoje, a navždy se zapsal do historie udílení.

Bum ho!

V roce 2013 vyhrála Jennifer Lawrence (31) svého prvního Oscara za roli ve filmu Terapie láskou. Dost ji to překvapilo, a ještě větší šok zažila po cestě na pódium. Na schodech sebou totiž flákla a chviličku se zdálo, že zůstane ležet. Zrovna když jí na pomoc běželi kolegové Hugh Jackman a Bradley Cooper, vyškrábala se na nohy, rychle se oklepala a pokračovala. Samotnou ji to pobavilo a přítomní ji odměnili ovacemi vestoje. „Stejně všichni tleskáte jenom proto, že jsem spadla a litujete mě, to je trapné,“ komentovala situaci po převzetí sošky. Na dalším ročníku pak její trapas připomněla moderátorka Ellen DeGeneres, která Oscary uváděla. S herečkou jsou kamarádky, a tak si z ní hned v úvodu trochu vystřelila.

Režisér v rauši

Když v roce 1999 vyhlásili jako nejlepší zahraniční snímek Život je krásný Roberta Benigniho, režisér se úplně utrhl. Vyskočil na sedačku a po opěradlech doskákal dopředu. Aby nespadl, podepřel ho i Steven Spielberg, zatímco jeho manželka vedle něj umírala smíchy. Na pódium pak Benigni doslova dohopsal a entuziasmem nakazil všechny přítomné. Šlo možná o bláznivinu, ale většina lidí se shoduje, že přesně takhle by se ceny měly přebírat.

Nejkratší děkovná řeč v historii?

A pak je ještě zcela odlišný způsob, jak si převzít Oscara. Když cenu za výkon ve filmu Mafiáni v roce 1991 přebíral Joe Pesci, nijak se s tím nemazal. „Je to moje výsada, děkuji.“ To bylo úplně všechno, co tehdy řekl. Navzdory mnoha zvednutým obočím šlo o ikonický okamžik a v podstatě bylo řečeno vše, co bylo třeba. Nešlo ovšem o nejkratší děkovnou řeč v historii Oscarů. O tu se postaral v roce 1968 Alfred Hitchcock, když si přebíral Památnou cenu Irvinga G. Thalberga. Po pouhém „děkuji“ se otočil na podpatku a odkráčel.

Chybička se vloudila

K pravděpodobně největší záměně v historii Cen Akademie došlo v roce 2017. Warren Beatty a Faye Dunaway vyhlásili jako vítězný snímek film La La Land. Producenti nadšeně vyrazili na pódium a vrhli se na děkovačku. Po chvilce se ale ukázalo, že dvojice dostala do rukou obálku se špatnou kategorií, ve které stálo „Emma Stone La La Land“. Beaty byl při jejím otevírání viditelně zmatený a nevěděl, co dál, tak obálku předal kolegyni, která v dobré víře přečetla pouze název filmu. A malér byl na světě. Skutečným vítězem byl snímek Moonlight. Všichni byli zmatení a běhali sem a tam, když se snažili na pódiu hbitě prohodit. Vzhledem k tomu, že šlo o závěr přímého přenosu, moment se všem vryl do pamětí jako jedno z největších faux pas v historii Oscarů. Uvidíme ovšem, co nám přichystá letošní ročník. ■