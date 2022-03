Čtyři roky po rozchodu s Vladimírem Polívkou zase září štěstím. Nádherná Karolína má novou lásku

Karolína Krézlová Super.cz

"Ačkoli situace ve světě je těžká, já prožívám vztahové jaro. Alespoň něco hezkého v životě mám," řekla Super.cz Karolína.

"Někoho jsem potkala. Je to moc hezký a děkuju tam nahoru, že mi ho konečně poslal," prozradila herečka, která se v souvislosti s novým mužem nebojí použít slova svatba či děti. "Svatby jsem se přestala bát, už mám na to věk. Vždycky jsem byla odpůrce svateb, to už tak není. Teď už hledám parťáka, tátu pro mé budoucí dítě," usmívá se.

"Po mém posledním rozchodu jsem už myslela, že se to nestane. Teď se to děje, navíc v těžké době, o to je to hezčí," dodala Karolína, která o svém partnerovi nechce více prozrazovat. Prý ale není ze světa šoubyznysu. "Nechci ho do tohoto světa zatahovat, necháváme si své soukromí," uzavřela. ■