Šťastný jako blecha. Vysmátý Leoš Mareš se pochlubil rozkošnou dcerou

Leoš Mareš září štěstím. Foto: Instagram L. Mareše

Moderátor se teď pochlubil rozkošnou fotkou s dcerkou, jež mu na tváři vykouzlila krásný úsměv. „Táta a dcera, dva týdny,“ dmul se pýchou hrdý taťka, který už má s výchovou dětí zkušenosti. Z prvního manželství s Monikou Marešovou (47), za svobodna Poslušnou, má dva dospívající syny - Jakuba (16) a Matěje (12).

Mareš ani jeho manželka dopředu netušili, zda budou mít holčičku, nebo chlapečka. „Takhle jsme se domluvili. Je to náš plán. Doufám, že nám to nikdo z personálu nemocnice neprozradí,“ řekl Super.cz moderátor v době, kdy měla Monika tři měsíce do porodu. Holčička tak pro ně byla krásné překvapení. ■