Manžela prý načapala přímo při nevěře: A navíc to byla moje nejoblíbenější poloha, šokovala žena z Výměny

Takhle otevřeně vypráví Hanka o nevěře, která otřásla jejím vztahem. TV Nova

V reality show Výměna manželek mnohdy dochází k odhalení těch nejintimnějších partnerských problémů. Vztahová krize či nevěra bývají častými důvody, proč se páry do pořadu přihlásí.

V premiérovém dílu se náhradní manželé svěří, že mají oba zkušenost s nevěrou u svých protějšků. Mamince Hance se v jednu chvíli tak rozváže jazyk, že na kameru prozradí i detaily toho, jak svého muže přistihla inflagranti, tedy přímo při milostném aktu s jinou ženou.

„Načapala jsem ho. Ještě furt mám v sobě ten obrázek. A ještě tu moji nejoblíbenější polohu,“ hořekuje Hanka před štábem. „Ta poloha od té doby už není moje oblíbená, on to ví. Je tam ten obrázek, kdy na něm skákala jako koza,“ popisuje do podrobností.

O svou zkušenost se podělí také David, který dle svých slov partnerku Nelu při nevěře nenachytal, ale výrazně se na jejich vztahu podepsala a na nějakou dobu museli jít od sebe. Podívejte se na ukázku. ■