Zcela otevřený rozhovor k 55. narozeninám: Proč už Mahulena Bočanová nechce nikdy s žádným partnerem bydlet?

Mahulena Bočanová Super.cz

Herečka Mahulena Bočanová (55) oslavila 55. narozeniny ve velkém stylu a svým věkem se netají. "Dají se vygoolit horší věci, než to, že je mi pětapadesát. To už je jedno, mladí jste do třiceti," směje se Mahulena, které dokonce díky tomu, že měla narozeninový den, odpustili policisté pokutu za špatně zaparkované auto.

Věk už herečka neřeší. "Důležité je, jak je člověk spokojený a já spokojená jsem. Je mi dobře, je nám dobře. Řekla bych, že posledních deset let, co žijeme v Buštěhradě, mám takové klidné období. Můj život tam mám prostě ráda. Svůj klid, svoji svobodu v rozhodování, žádnou výraznou partnerskou zodpovědnost. Soustředím se na Márinku a zjistila jsem, že v životě je mi v tomto modulu vlastně nejlíp. Nikoho nerozčiluju, nikdo nerozčiluje mě. Žiju jen s tím, koho hluboce miluju, což je moje dcera," otevřela se Mahulena.

Na partnerské vztahy nerezignovala, jen si ujasnila priority. "Jen říkám, že bydlím sama a bude to tak i nadále, protože mi to přijde nejrozumnější a nejpříjemnější pro mě a Márinku. Já už myslím na sebe, dělám to, co já chci. Když se tomu někdo přizpůsobí, tak dobře. Když ne, já už si nezvyknu s někým žít," vysvětlila a my podotkli, že existuje spousta mužů, kterým by právě tento model vyhovoval. Setkávat se jen na příjemné chvíle a nemuset řešit každodenní starosti.

"To sice ano, ale když jim to napálí ta protistrana, tak jsou pěkně vykulení. Předpokládají, že to mají chtít oni, a když to chce ta žena, tak se tomu nejdřív smějou, pak s tím začnou bojovat a nekonec se jim to hluboce nelíbí," podělila se o své zkušenosti herečka.

V našem rozhovoru jsme se dostali i k tomu, že se v ní mnoho lidí mýlí. Třeba i v tom, že ráda slaví tancem na barovém stole. "Všichni mě znáte od mých dvaceti, tak se to se mnou pořád nese. Ale já jsem už tak patnáct let spíš pecivál. Mám problém s tím, aby mě moji kamarádi vytáhli ven. Ale pořád se kolem mě nese aura, že jsem divoká a v noci tančím po stolech. A to je blbost," řekla nám Mahulena.

"A pak ještě to, že se mi líbí mladí kluci. Ten byl jen jeden, i když hodně výrazný. Naopak se mi líbí chlapi starší, ještě než jsem já. Aby byli moudří a nenudili vás za dvacet minut," upřesnila. A také by s ní neměli chtít bydlet. "Ten moudrý už se ani nezeptá. A já mám ještě tu nevýhodu, že mám ten dům hezký. Tam, když někdo přijde, nechce pryč," dodala. ■