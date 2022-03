Jana Paulová (67) hraje na divadle i třicítku: A jaké je tajemství jejího 45 let trvajícího manželství?

Jana Paulová Super.cz

Náročnou roli si nadělila herečka Jana Paulová (67), když přišla do divadla Kalich s představením Nikdy není pozdě o lásce mezi šedesátníky. S kolegou Václavem Vydrou (66) zvládnou zahrát hned šestici postav a to v různých věkových kategoriích.

"Ty věkové rozdíly pro mě byly náročné, protože ty holky se samozřejmě nějak hýbou, když je jim pětadvacet a třicet než v mém věku. To bylo docela těžké, ale je to zábavné a s Vaškem nás to oba baví. Navíc nás skvěle vedl režisér Pavel Khek," pěla ódy na manžela herečky Veroniky Khek Kubařové i na svého kolegu, s nímž stála na jevišti poprvé v sedmnácti letech, na což mj. zavzpomínala v našem videu.

Když už se mluvilo o lásce mezi šedesátníky, probrali jsme i recept na to, aby láska stále fungovala. Za hudebníka Milana Svobodu je herečka vdaná pětačtyřicet let. "Je to láska, láska a láska. A smysl pro humor. Smát se věcem. Ze všech průšvihů se pak dá dostat pomocí humoru," řekla Super.cz Jana s tím, že například s nevěrou se ale doma prý nikdy potýkat nemuseli.

Probrali jsme i její zdraví. Premiéra se totiž musela o dva týdny odložit, protože měla covid. "Dva roky se mi vyhýbal, a když už jsem si myslela, že to nemůžu dostat, tak mě skolil. Ale už se cítím dobře, žádné následky mi nezůstaly," ujistila nás. ■