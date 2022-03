Přípravy veselky jsou v plném proudu: Potetovaná rapperka bude mít rovnou troje svatebky

Sharlota Super.cz

"Každé jsou trošku jiné, mají jiný střih, pokaždé odhalím něco jiného. V jedněch se budu cítit jako princezna, druhé jsou elegantní, třetí jsou hravé, bláznivé. Chci v ten den spojit všechny své energie dohromady. Ty hlavní, ve kterých řeknu ‚ano‘, budou princeznovské. Budu něžná princezna, ale s tetováním," prozradila Super.cz Sharlota.

Jasno má i v tom, kdo jí sňatek odsvědčí. Bude to jedna z jejích blízkých kamarádek, které to však zatím neřekla. "V poslední době se mě na to ptá tolik lidí... Zatím se držím a neříkám to. Nechám si to zatím pro sebe, o to větší překvapení to potom bude. Myslím, že to trošku tuší, ale ještě ji nechám bádat. Podle mě má šaty ale už dávno připravené, jen vyčkává," dodala rapperka. ■