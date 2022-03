V tomhle sexy outfitu točila jen ve dvou stupních: Skupina Verona vypustila do světa klip k 20. výročí

Veronika Stýblová Super.cz

„Singl je speciální tím, že je vydáván ke 20. výročí kapely Verona. Videoklip k novému singlu Can't get over it jsme točili několik hodin a v pořádné zimě, ale myslím, že výsledek se povedl,“ svěřila se zpěvačka.

Ta je v novém klipu v odvážném outfitu. „Takhle sexy jsem možná ještě nikdy v životě nebyla. Byla to pro mě vcelku výzva, ale neskutečně jsem si ten osmdesátkový look užila,“ svěřila se Veronika. „Na place byla celkem zima, když se točilo, tak byly asi 2 stupně a já v sexy oblečku. Točilo se v Mníšku pod Brdy ve starých kohohutích. A byli jsme na place od 7 od rána do 1 v noci,“ dodala zpěvačka k novému singlu, který se nese duchem 80. let. ■