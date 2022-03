Svatební šílenství u Beckhamů vrcholí! David si vybral oblek a nevěsta Nicola prozradila, kdo jí půjde za svědka

Rodina Beckhamů se těší na svatbu. Profimedia.cz

Svatba Brooklyna Beckhama (23) a Nicoly Peltz se kvapem blíží. I když pár neprozradil přesné datum, z posledních příspěvků budoucí nevěsty je víc než jasné, že veselka bude co nevidět.

Oblekem na slavnostní příležitost už se pochlubil i David Beckham (46), který se vyfotil se svým otcem a tchánem v gala. Starší generace v obchodě při zkoušce oblečení popíjela šampaňské, jen David se ho (alespoň na fotku) vzdal.

I samotný budoucí manželský pár se pilně připravuje na svatbu, která podle deníku Hello proběhne v dubnu v domě rodiny Nicoly v Palm Beach na Floridě. O veselce pár promluvil v rozhovoru pro časopis Vogue, kde prozradil, že půjde o židovský obřad a Brooklyn si na hlavu nasadí jarmulku.

„Jsme v plné přípravě na svatbu a je to velká zábava. Čím více máme svatebních schůzek, tím víc je to reálné. V určitém smyslu mi to pořád přijde jako něco absurdního. Moc se těším a budu mít jarmulku,“ uvedl Booklyn a Nicola zase popsala, jak bude vypadat svatební víkend.

„Takže páteční noc zůstane Brooklyn s mým otcem a bratry, jeho otcem a jeho bratry a budou mít klučičí party. Já zůstanu s holkami. Půjdeme na večeři a do svatby, která bude další den odpoledne, se neuvidíme. Docela z toho šílíme, protože budeme jednu noc od sebe.“

Svým fanouškům na Instagramu také Nicola odtajnila, kdo se stane její svědkyní. Tuto pozici nezískala ani Victoria Beckham (47), ani malá Harper Seven, ale její milovaná babička.

Pár se zasnoubil už v létě roku 2020, termín ovšem posouvali až na dobu, kdy budou moci oslavovat bez omezení, která platila během pandemie koronaviru. ■