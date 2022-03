10 nejhezčích dívek Česka! Prohlédněte si je v celé kráse v plavkách

Finalistky Miss Czech Republic

Žádná z dívek letos nemá vylepšené poprsí. "Letos opravdu ani jedna nemá silikonové poprsí. Zatím...," řekla Super.cz ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko.

Nevyvrátila ale některé estetické úpravy jako výplně rtů. "Je to na dívkách. Pokud se cítí sebevědoměji, líbí se jim to, nemám s tím problém. Samozřejmě pokud by něco bylo nepřiměřené, doporučila bych jim od toho upustit," upřesnila Makarenko.

Taťána představila finálovou desítku na oficiální tiskové konferenci. Za pár dní s dívkami odlétá na soustředění na exotický ostrov Zanzibar. Finále Miss Czech Republic se uskuteční 7. května ve Foru Karlín.

Poprvé v historii budou dvě z korunek předávat úřadující vítězky mezinárodních soutěží krásy. Z Thajska dorazí Miss Grand International a z Namibie Miss Supranational. ■