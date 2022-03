Televizní bard promluvil o nádoru v čelisti: Zpravodaj České televize přišel o čtvrtinu pusy a zubů

13. komnata Josefa Kvasničky Česká televize

„Byl mi diagnostikován osteosarkom čelisti a hrálo se o to, aby se ho co nejdříve zbavili, chirurgicky, radikálně a operací. Lékař mi řekl, že mi bude muset vzít celou dolní pravou část čelisti včetně zubů a měkkých tkání a pak se uvidí, zda to bude zákrok dostatečný,“ svěřil se televizní reportér v pořadu 13. komnata.

Po několikahodinové náročné operaci fungovala jeho pusa úplně jinak, nemohl mluvit ani kousat. Postupně se znovu učil mluvit. „Hrozně mě to bolelo. Byl jsem ovázaný, oteklý a jenom jsem se sám sebe ptal, jak vypadám,“ uvedl Kvasnička.

Pochopitelně měl obavy, že se nebude moct vrátit zpět na obrazovku.

„I já jsem pochyboval o tom, jestli to dobře dopadne, ve chvíli, kdy vám někdo oznámí tak fatální krok v životě, vás napadne, jak dlouho to bude trvat, jestli půl roku, rok nebo rok a půl, když se to nepodaří zastavit,“ svěřil se zpravodaj, který se po náročné operaci znovu naplno vrhnul do práce. Na stomatologickou kliniku jezdil jen na pravidelné kontroly a lékaři mu po čtyřech letech doporučili rekonstrukci obličeje.

Během deseti let absolvoval řadu dalších operací včetně té, kdy mu byl místo čelistní kosti implantován štěp z kyčle. Po každém zákroku se musel naučit znovu kousat i artikulovat a musel si zvyknout, že jeho pusa pracuje zase jinak. Po počátečním šoku a fázi sebelítosti lékařům uvěřil a slíbil si, že nemoc porazí. To se mu nakonec podařilo. ■