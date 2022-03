Takhle byli Lucie Vondráčková a Petr Vojnar sehraní v zábavním pořadu. Dnes nad jejich vztahem visí otazníky

Lucii a Petrovi to během soutěžě v kreslení šlo skvěle. FTV Prima

Již pár týdnů kolují zvěsti o tom, že zpěvačka Lucie Vondráčková (42) a moderátor Petr Vojnar (46) už netvoří pár. Ani jeden to zatím nepotvrdil ani nevyvrátil. Ještě donedávna společně navštěvovali kulturní a veřejné akce, dokonce přijali účast v pořadu Máme rádi Česko, kde nakonec předvedli, jak skvěle jsou sehraní.

„Největší obavy jsem měla z kreslení, ale to vzal na sebe Petr,“ řekla Vondráčková Super.cz krátce po natáčení. A právě během hry v kreslení se ukázalo, jak jsou na sebe napojení, když zpěvačka během chvíle uhádla to, co její partner dostal za úkol namalovat. Lucie pak znovu ohromila ostatní soutěžící i samotného moderátora Libora Boučka (41) svou věcnou připomínkou, při hádání interpreta podle hudební ukázky.

Můžete se přesvědčit v ukázce:

Lucie Vondráčková svými znalostmi vyvedla z míry i samotného Libora Boučka.

O tom, jak to teď mezi stříbrnou slavicí a sympatickým moderátorem ve skutečnosti je, ví jen oni dva. V jednom z posledních rozhovorů Petr Vojnar mlžil a ke vztahu ani případnému rozchodu se vyjadřovat nechtěl. "V soukromém životě se mi daří dobře. Jsem spokojený a šťastný. Všechno je tak, jak má být. A Lucie Vondráčková je téma, které nechci řešit. Dneska ještě ne. Až uznám za vhodné, že je to dobře," řekl Super.cz koncem února. ■