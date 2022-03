Takhle sexy jste ji ještě neviděli: Autorka hitu Boky jako skříň místo podprsenky použila jen pár kamínků

Patricie Fuxová Super.cz

Tentokrát nás ale Patricie pozvala na natáčení vlastního videoklipu s Vesnou k nové písni a hodně nás překvapila svojí image. Zatímco dříve se oblékala trochu jako víla do rozevlátých šatiček, v pražském kině Oko, kde na točilo, nás přivítala sexy žena vamp.

"Jednak vydáme písničku, která už tak trochu souvisí s tou ženskou sílou. Jmenuje se Pomiluj mě a je to trošku větší odvaz, navazuje na pohanský svátek Beltaine a rozhodly jsme se to s holkama pojmout trochu moderněji," vysvětlila Patricie s tím, že roli sehrálo i to, že loni oslavila třicetiny a už se cítí být víc ženou než dívkou. Více prozradila v našem videu.

Vesna prý teď bude odvázanější kapela. "Měly jsme desku, která se vázala k folkloru, druhá byla víc do popu a teď ten folklor a pop promítneme dohromady, ale v modernějším slova smyslu," upřesnila Patricie, která nyní mimo svoji tvorbu napsala singl pro Natálii Grossovou, k němuž se bude točit klip, a chystá i další spolupráci s Lucií Bílou. ■