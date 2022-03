Těhotenství a černý kašel? Takový děs prožila hvězda seriálu Chlap. Nikdo nevěděl, co mi je, říká

Andrea Růžičková patří k našim nejkrásnějším herečkám. Foto: Milan Malíček, Právo

V prvním trimestru těhotenství jela na náročnou třítýdenní cestu do afrického sirotčince. Už dávno před cestou jí bylo divně, stále kašlala. „Jako těhotná jsem věděla, že není vše v pořádku, ale nikdo nevěděl, co mi je,“ vypráví s tím, že pocit to byl o to horší, protože předtím potratila.

Na začátku jiného stavu měla zvýšenou teplotu, cítila se jako nastydlá, všichni jí radili, ať si dá paralen. „Na chvilku to přešlo, ale furt tam ten kašel byl. Navíc se mi chtělo zvracet, jenže to se přisuzovalo těhotenství.“ Šlo prý o souhru náhod.

Až když se vrátila z Afriky, trvala na všech možných testech a pak se ukázalo, že jde o černý kašel. „Prosila jsem doktora, že mi musí udělat testy, protože není normální, abych tři měsíce kašlala. Poznali z protilátek, že jsem ho prodělala, což mi přišlo jako totální úlet. Já ho chytla navíc tady, v Čechách.“

Naštěstí děťátko bylo v pořádku, protože při takovém kašlání se může potratit. Ulevilo se jí i celkově, do Afriky totiž jela už v poslední fázi nemoci. „Ta není infekční. Jinak jsem mohla nakazit všechny sirotky. Černý kašel je velmi zajímavá nemoc sto dnů.“

Jako nastávající maminka si vůbec zažívala hodně zvláštní situace. Třeba když jako lékařka Marika z Ordinace v růžové zahradě musí na potrat. Přitom sama byla v té době již šest měsíců těhotná.

„To bylo strašné, hrálo se mi to velmi špatně. Už jenom, že něco takového vyslovujete. Hrát, že chci na potrat. Opravdu velmi, velmi nepříjemné. Snažila jsem se tohle vytěsnit,“ řekla Super.cz Andrea Růžičková (37), kterou si stále dost diváků spojuje se jménem Kerestešová.

O drama nebyla nouze ani tehdy, když už osmiměsíční bříško dostávalo zabrat při vypjaté automobilové scéně s opilým kolegou. „Samozřejmě jsem se bála, i když na place byli kaskadéři, ale nikdy nevíte, co se může stát. Břicho už jsem měla velké.“

A diváci přitom vůbec netušili, že je představitelka krásné doktorky, která v seriálu uměla poplést hlavu nejednomu kolegovi z kamenické nemocnice, těhotná. „Umějí všechno upravit tak, aby to nebylo poznat. Oblečením, záběry, divák si břicha vůbec nevšimne.“

Čekala první dítě, takže logicky měla strach. „S druhým Jáchymem už těhotenství probíhalo jinak. Je otázkou, kolik dítě má těch strachů od nás, než se narodí. Naštěstí je Tobiášek zdravý,“ svěřila Super.cz. ■