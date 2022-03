Ani zdravotní problémy ho nezastavily. Petr Spálený hlásí comeback po boku své životní lásky

Petr Spálený Foto: archiv P. Spáleného

Málokdo věřil tomu, že si Petr Spálený (77) ještě někdy zazpívá na prknech, co znamenají svět. Kvůli náročné operaci páteře a výměně kyčle nemohl několik let vystupovat a vypadalo to, že svou kariéru bude muset legenda české hudební scény pověsit na hřebík.