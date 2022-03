Porotce Peče celá země přes noc hvězdou: Jak se známý cukrář Maršálek popasoval s popularitou?

Josef Maršálek Super.cz

„Jakmile ten ksicht dáte na televizní obrazovku a dáte ho na veřejnoprávní televizi a v hlavním vysílacím čase, tak je jasné, že vás pak lidi poznávají a zastavují. Potkávám ale krásné lidi a ta setkání bývají příjemná,“ svěřil se Super.cz cukrář, který se na druhou řadu připravoval a držel se trochu zkrátka.

„Samozřejmě se na to člověk trochu připravuje. Je to jako s castingy. Sedíte 14 dní v kuse na Kavčích horách a za den přijde 40 uchazečů do Peče celá země a vy to vše musíte ochutnat. A potom 5 týdnů natáčíte a jste obklopení sladkým,“ prozradil nám Josef Maršálek.

V letošní řadě bude mít vedle sebe novou porotkyni, a to cukrářku a královnu makronek. „Míša Landová je krásný člověk, neuvěřitelný profesionál a je vlídná. My jako porotci máme za úkol nejen chválit a vyhazovat, ale být i vlídní. Spolupráce s ní byla výborná,“ dodal Josef Maršálek. ■